شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 79.07 دولار لبرنت و75.41 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الثلاثاء 79.07 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.41 دولار.

وبدأت أكبر شركة صينية لتوريد المنتجات البتروكيماوية، الاثنين، أعمال حفر أعمق بئر للنفط والغاز في آسيا بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أنه من المتوقع أن تُحفر البئر، الواقعة على حافة صحراء تاكليماكان، بعمق 9472 مترًا، أي أطول بنحو 620 مترًا من ارتفاع جبل تشومولانغما، حسبما ذكرت شركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك).

وبحسب الشركة، فإن هذه البئر التاريخية مثال آخر على مكانة الصين الرائدة في تكنولوجيا حفر الآبار العميقة للغاية.

وقال كلاوديو ديسكالتسي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، إنه لا يتوقع حدوث أي "صدمات كبيرة" في أسواق الطاقة هذا العام.

وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"،نشرها سكاى نيوز عربية، أن "مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد".

وأضاف: "علاوة على كل ذلك، استطعنا في هذه الأشهر تنويع الإمدادات والتخلص من حالات الاعتمادية التي تشكل خطرا على استقرار الإمدادات والأسعار".

وقال إن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والعقود الجديدة مع عدد من الدول الأفريقية.

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40 % على روسيا في وارداتها من الغاز.

وقالت إيني الجمعة إن صافي ربحها في الربع الأول هبط 11 بالمئة على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز بالمقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2022، ولكن مع ذلك تخطت نتائجها التوقعات.