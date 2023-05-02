شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أعمال تركيب أبراج ومعدات وحدة الميثاناتور لزيادة انتاج البنزين بأنربك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأهمية الالتزام بتنفيذ أعمال المشروعات القائمة وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات الزمنية المحددة، وهو ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع البترول في زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البنزين ،تم الانتهاء بنجاح من أعمال التركيبات الخاصة بالأبراج والمعدات في مشروع وحدة الميثاناتور بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) والتى تم توريدها من خلال شركة ( ISG ) الإيطالية .

وتعد وحدة الميثاناتور أحدث مشروعات شركة "أنربك" والتي تعاقدت علي تنفيذها مع شركتي انبى وبتروجت بإستثمارات 4.6ملايين يورو ، لتكون الوحدة المسئولة عن زيادة عمر العامل المساعد المستخدم في عمليات انتاج البنزين عالى الاوكتين، وذلك عن طريق انتزاع أول أكسيد الكربون CO وثانى أكسيد الكربون CO2 من الهيدروجين، منعاً لحدوث تسمم للعامل المساعد لوحدة الأزمرة، الامر الذى يحقق أفضل كفاءة تشغيليةويساعد على الاستغلال الأمثل للموارد .

وستعمل هذه الوحدة علي توفير نحو3 ملايين دولار قيمة تصنيع العامل المساعد بالإضافة الي توفير قيمة استرجاع البلاتين .



