شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2630 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء في مستهل تعاملات اليوم عقب تغيرات مستمرة في سعر الذهب محليا في المقابل سجل سعر اونصة الذهب الي مستويات 1981 دولار وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2630 جنيها.

عيار 18 يسجل 2254 جنيها.

عيار 24 يسجل 3005 جنيهات.

الجنيه الذهب 21040 جنيها.

أونصة الذهب 1980 دولارا.



سعر الذهب عالمياً تراجعت أسعار الذهب مع ثاني جلسات تداول شهر مايو في ظل استقرار الدولار الأمريكي، حيث تنتظر الأسواق قرار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بالإضافة إلى تقرير الوظائف عن الولايات المتحدة مما يزيد من الحذر في تداولات الذهب هذا الأسبوع، وفق تحليل منصة جولد بيليون

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند المستوى 1979.20 دولار للأونصة ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 2-3 مايو، ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ولكن التركيز سيكون على بيان البنك المصاحب للقرار وعلى تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك.

وأكد التقرير الفني لجولد بيليون أنه في حالة استمرار البنك الفيدرالي في نظرته المتشددة بشأن التضخم فقد يغذي هذا التوقعات بقيام البنك برفع آخر لأسعار الفائدة في يونيو القادم، وسينعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس يرتبط بعلاقة عكسية مع رفع الفائدة الأمريكية التي تجتذب السيولة النقدية من الأسواق لصالح السندات الحكومية والقطاع البنكي بشكل عام كون الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه.