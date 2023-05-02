55 جنيها.. الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، حيث هبط الجرام 55 جنيها، في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1743 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2441 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2615 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2989 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 20920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1985 دولارا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع قدره نحو 0.12% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.