شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنظم جلسة تجريبية على نسخة محدثة من نظام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت البورصة المصرية، جلسة تجريبية عقب انتهاء تداولات أمس الإثنين، بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية على نسخة جديدة من نظام التداول.

وتتضمن التعديلات التالية: أولاً: تعديلات حساب سعر الإقفال اللحظي لحساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات هو 300,000 جنيه للسوق الرئيسي و 150,000 جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول، على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية/العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية/عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة (Moving Weighted Average Price - MVWAP).

وفي حالة عدم تحقيق شرط الحد الأدنى لقيمة التنفيذات خلال جلسة التداول يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظي.

ثانياً: تعديلات سعر الإقفال اليومي: تم إضافة شرط لكي يتم اعتماد السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (Close Auction) كسعر إقفال يومي للورقة المالية، وهو نسبة محددة لا يتخطاها سعر الإقفال اليومي (Close price) محسوبة من آخر سعر إقفال لحظي (MVWAP).

وبالتالي يكون سعر الإقفال اليومي كما يلي:

• السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال بشرط عدم تخطي النسبة المحددة.

• أو أخر سعر إقفال لحظي (MVWAP) محسوب خلال جلسة التداول.

• أو السعر المرجعي (Reference Price) للورقة المالية في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي.

ومن الجدير بالذكر أن البورصة تعمل (بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية) منذ فترة على استحداث تعديلات في منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة في سعر الإقفال والمحافظة على مصالح كافة المستثمرين، وتهدف هذه الجلسة التجريبية إلى تعريف جهات التنفيذ بالتعديلات الجديدة وتهيئة السوق لتطبيقها بسلاسة ودون التأثير على وتيرة سير العمل.