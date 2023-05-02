شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: جارى الاتفاق لتنفيذ مجمع إنتاج الفولاذ بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جاري الاتفاق مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع مجمع صناعي متكامل لإنتاج الفولاذ بأنواعه، في نطاق منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، وذلك في إطار سعي المنطقة الاقتصادية لاستغلال المميزات النسبية التي تتمتع بها المناطق المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المناطق.

وتبذل المنطقة الاقتصادية جهداً ملحوظاً لتنمية منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية "وادي التكنولوجيا" لتكون أحد أهم المناطق الصناعية الهامة في مجال الصناعات التكنولوجية والصناعات المكملة والمغذية لصناعة الوقود الأخضر، حيث شرعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمنطقة تمهيداً لتجهيزها لاستقبال الصناعات المستهدف توطينها بها.

وتولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتماما ملحوظا بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، والتي تُعد لأن تكون مقراً للصناعات التكنولوجية والصناعات المغذية والمكملة لمشروعات الوقود الأخضر، إلى جانب منطقة القنطرة غرب الصناعية والتي تُجهز أيضا لصناعات المنسوجات والصناعات الغذائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.