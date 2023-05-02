شكرا لقرائتكم خبر عن عاملو خدمات الغذاء والإقامة الأعلى فى متوسط ساعات العمل بـ51 ساعة عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد بحث القوى العاملة فى مصر لعام 2022، متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في عدد من الأنشطة خلال تلك الفترة.

وجاء نشاط خدمات الغذاء والإقامة، الأعلى من حيث متوسط ساعات العمل الأسبوعية بواقع 51.2 ساعة، يليها العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط ساعات عمل بلغ 50.4 ساعة، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 49.8 ساعة.

ووفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال نحو 45.1 ساعة، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت 49.4 ساعة.

وسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 45.8 ساعة، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 67.5% عام 2022، من إجمالي المشتغلين "15 سنة فأكثر" مقابل 69.2% عام 2021 وبنسبة تراجع حوالى 1.7%، و43.4% نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 64%، بينما بلغت 88.6% للإناث عام 2022 .