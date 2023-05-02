شكرا لقرائتكم خبر عن إسناد مشروع وحدة الهيدروجين بمصر لصناعة الكيماويات لتحالف دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة مصر لصناعة الكيماويات ، إحدى شركات قطاع الاعمال العام المدرجة في البورصة للاستفادة بشكل تام من الانبعاثات التي تخرج من المصانع بجانب تحديث المصانع وإدخال صناعات جديدة من خلال عدد من المشروعات منها اسناد مشروع الهيدروجين لتحالف دولى.

مؤخرا وافقت شركة مصر لصناعة الكيماويات على إسناد مشروع استغلال وحدة الهيدروجين إلى تحالف شركة جالف كرايو و إيميكس بنظام التعاقد BOOوقالت الشركة في بيان سابق للبورصة إنه جارٍ إبرام العقود القانونية اللازمة لبدء التشغيل.

فيما كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 193.59% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 435.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 148.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 676.58 مليون جنيه مقابل 399.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 280.58 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 96.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 455.84 مليون جنيه، مقابل 270.56 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.