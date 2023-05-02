شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال التطوير الجارية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتولى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استكمال أعمال التطوير بمنطقة وميناء شرق بورسعيد، في ضوء جهود الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المستهدفة، وخاصة بالمناطق التي تتمتع بمميزات نسبية على المجري الملاحي لقناة السويس.

وفى هذا الإطار شملت جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحسين التربة للمنطقة الصناعية بمساحة 20 مليون م2، وشبكة الطرق بإجمالي (64.4 كم)، وشبكات المرافق و(4) محطات رفع ومحطة معالجة، وشبكات الكهرباء ومحطة محولات وشبكة الاتصالات، والخط الناقل ورافع المياه وخزانات التكديس، وشبكة الغاز الطبيعي، واستكمال المنظومة الإليكترونية، وأعمال ساحة (6.7) متعددة الأغراض، وأعمال ساحة الرورو.

وبالنسبة للمشروعات بميناء شرق بورسعيد فجاءت وفقا لما يلي:

- تنفيذ 5 كم جديدة من الأرصفة بالميناء، وتم التعاقد على تشغيلها بالكامل، وجاري التفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، كما يتم التفاوض على إنشاء منطقة لوجيستية.

- تم توقيع عقد "تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصـيانة" محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بين كلٍّ من تحالف (سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك)، باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 65 مليون دولار، وجاري إجراءات اعتماد العقد لدى مجلس الوزراء والنواب.

- تم توقيع عقد مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات لإنشاء محطة تداول رقم 2 بميناء شرق بورسعيد بطول 955 م وساحة 500 ألف م2 باستثمارات تراكمية نحو 500 مليون دولار، وجاري إجراءات اعتماد العقد لدى مجلس النواب ومجلس الوزراء.

- تم التعاقد على إقامة مشـروع لوجيستي متكامل (محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة) بمنطقة شرق بورسعيد، الذي تقدم به تحالف رووتس-روزا جرينز باستثمارات تراكمية 2.25مليار جنيه على مساحة 250 ألف متر مربع بطول رصيف 500 متر على أن تكون مساحة المنطقة اللوجيستية 400 ألف متر مربع بتكلفة 220 مليون جنيه للمرحلة الأولى، ويتم العمل على تحسين التربة لساحات التداول الخاصة بالمشروع.

جاري الانتهاء من أعمال الانشاءات برصيف الرورو (محطة قناة السويس لتداول السيارات- SCAT) للبدء في تنفيذ مرحلة التشغيل النصف الثاني من العام الجاري