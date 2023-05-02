الصندوق الصناعي يتيح التقديم على برنامج نخب المنتهي بالتوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ التقديم على برنامج «نخب» التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي، ضمن مساراته الثلاثة التي تشمل نخب المهندسين، ونخب الائتمان، ونخب دراسات السوق.

وأوضح صندوق التنمية الصناعية السعودي في بيان أمس، أن التقديم على برنامج نخب ابتداء من 10 شوال وحتى 19 ذي القعدة 1444، الموافق من 1 مايو وحتى 8 يونيو 2023.

ويهدف برنامج «نخب» التدريبي المنتهي بالتوظيف إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، تلبية لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي، إذ أطلق الصندوق برنامج «نخب» في 2019، وبلغ إجمالي المستفيدين من مساراته الثلاثة 154 مستفيدا ومستفيدة، منهم 54 خلال 2022.

وينفذ برنامج «نخب» بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، إذ سيحصل الملتحق بالبرنامج على مزايا عدة أبرزها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، إضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلا عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.

ودعا صندوق التنمية الصناعية السعودي حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير إلى التقدّم لبرنامج «نخب» التدريبي، عبر الموقع الالكتروني للصندوق (SIDF.gov.sa).

يشار إلى أن برنامج «نخب» التدريبي يأتي امتدادا لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته المتراكمة، التي تزيد على 49 عاما في مجال تطوير الكوادر الوطنية، خلال برامج التدريب المتخصصة، وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية.

برنامج نخب







بدء التقديم 1 مايو 2023



انتهاء التقديم 8 يونيو 2023



3 مسارات





نخب المهندسين



نخب الائتمان



نخب دراسات السوق



الأهداف





تدريب مكثف لحديثي التخرج



تلبية احتياجات سوق العمل



تقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي



المزايا





بدل سكن وبدل نقل



مكافأة أداء سنوية



مكافأة شهرية



تأمين طبي للمتدرب ووالديه



المستهدفون