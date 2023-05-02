وزير الصناعة

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ومن المقرر أن يشارك خلال زيارته إلى سويسرا في المنتدى الاقتصادي العالمي، ويلتقي عددا من المسؤولين الحكوميين, بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات السويسرية.
يذكر أن زيارة الوزير تأتي؛ لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين كخيارات في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال فتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما تأتي الزيارة للتعريف بالممكنات والحوافز؛ لجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.
ويبلغ حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى سويسرا أكثر 3.42 مليارات ريال فيما يصل حجم الواردات إلى 7.99 مليارات ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى سويسرا في المعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء، وإعادة تصدير السيارات، وجاءت أهم واردات المملكة من الأدوية والآلات الثقيلة والالكترونيات والمنتجات الغذائية.
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