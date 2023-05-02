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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقع مع تونس اتفاقية تمويل بقيمة 16 مليون دينار كويتي (157 مليون دينار تونسي)، إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 3 ملايين دينار تونسي. وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وعن جانب الصندوق المدير العام رئيس مجلس الإدارة، بدر السعد. وتهدف الاتفاقية إلى تخصيص هذه الأموال الموقع عليها على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، للإسهام في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق ببعض المحافظات في تونس، واقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة التونسية.

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