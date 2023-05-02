معرض المهنة

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وتعرض على مدار 3 أيام، أكثر من 30 شركة من القطاعين العام والخاص آلاف فرص العمل أمام الباحثين عن العمل والخريجين السعوديين على فترتين، تبدأ الأولى من العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا، والثانية من الخامسة حتى العاشرة مساء.
وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن المعرض يهدف إلى توفير فرص تدريبية ووظيفية رفيعة لعدد كبير من شباب وفتيات الوطن.
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