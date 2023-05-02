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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معرض المهنة والأعمال الـ15 انطلق في جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT تحت شعار «تمكين قادة المستقبل»، مستهدفا توفير فرصة مباشرة ولقاء يجمع الباحثين عن الوظائف ومقدميها في تخصصات متنوعة ومتطورة تغطي احتياجات سوق العمل، وذلك بمقر الجامعة الجديد بالكورنيش.

وتعرض على مدار 3 أيام، أكثر من 30 شركة من القطاعين العام والخاص آلاف فرص العمل أمام الباحثين عن العمل والخريجين السعوديين على فترتين، تبدأ الأولى من العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا، والثانية من الخامسة حتى العاشرة مساء.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن المعرض يهدف إلى توفير فرص تدريبية ووظيفية رفيعة لعدد كبير من شباب وفتيات الوطن.