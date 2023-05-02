الاقتصاد

معرض المهنة

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- بواسطة أيمن الوشواش - معرض المهنة والأعمال الـ15 انطلق في جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT تحت شعار «تمكين قادة المستقبل»، مستهدفا توفير فرصة مباشرة ولقاء يجمع الباحثين عن الوظائف ومقدميها في تخصصات متنوعة ومتطورة تغطي احتياجات سوق العمل، وذلك بمقر الجامعة الجديد بالكورنيش.

وتعرض على مدار 3 أيام، أكثر من 30 شركة من القطاعين العام والخاص آلاف فرص العمل أمام الباحثين عن العمل والخريجين السعوديين على فترتين، تبدأ الأولى من العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا، والثانية من الخامسة حتى العاشرة مساء.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن المعرض يهدف إلى توفير فرص تدريبية ووظيفية رفيعة لعدد كبير من شباب وفتيات الوطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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