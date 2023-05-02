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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية أطلقت الموقع الالكتروني لملتقى التوظيف والتدريب: https://www.act.edu.sa/etf2023، الذي تنظمه الكلية التقنية بالأحساء. ويتيح الموقع تسجيل الباحثين والباحثات عن عمل من مخرجات التدريب التقني والمهني بالأحساء، وفي الدورات التدريبية المصاحبة للملتقى، في أكثر من 3700 فرصة وظيفية و21 دورة تدريبية وورش عمل، لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل، تستهدف مخرجات المنشآت التدريبية بالأحساء للبنين والبنات، من كليات تقنية ومعاهد صناعية فيما يقارب 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص بالمنطقة، إضافة إلى اختيار عدد من الشركات، وتحديد موعد المقابلات مع الشركات خلال أيام الملتقى. وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبد الواحد أن الملتقى سيفتتح فعالياته في 19 شوال الجاري ويستمر 3 أيام.

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