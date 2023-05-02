أطول كابل بحري في العالم يصل إلى جدة وينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركتا center3 وميتا عن وصول أطول كابل بحري في العالم لموقعين من مواقع الإنزال الأربعة المخطط لها في السعودية، وهما مدينتا جدة وينبع، ويأتي هذا المشروع كجزء من اتحاد الكابلات البحرية 2Africa.

ويعتبر كابل Africa2 والذي يبلغ طوله أكثر من 45000 كلم من أطول الكابلات البحرية والتي تم إنزالها في العالم.

وبنهاية المشروع في عام 2024 سيربط نظام الكابلات البحرية 33 دولة، كما سيوفر اتصالا موثوقا وخدمات الإنترنت عبر ثلاث قارات: إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن يصل كابل Africa2 ، بعد مدينتي جدة وينبع، إلى مدينة ضبا في وقت لاحق من هذا العام، كما سيصل إلى مدينة الخبر في عام 2024.

سيمكن كابل Africa2 البحري من رفع مستوى تبادل المعلومات وتطوير الأعمال الرقمية، مما يساعد في تعزيز المرحلة التالية من النمو في العديد من الاقتصادات.

وسوف يسهم الكابل بتعزيز النمو الاقتصادي، كما سيعمل كمحفز للتغيير في سوق النطاق العريض الذي يستفيد منه الأفراد والشركات.

يمتد كابل Africa2 على كامل منطقة الخليج العربي من خلال تمديدات كابل Africa Pearls 2 والتي ستضيف عمليات إنزال في الكويت والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان والهند، جنبا إلى جنب مع الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية.

ويشمل تحالف Africa2 كل من شركة centre3 وشركة Meta وChina Mobile International وMTN Global Connect وشركة أورانج Orange وTelecom Egypt وفودافون Vodafone وWIOCC

ربط 3 قارات







«يعد إنزال كابل Africa2 إنجازا جديدا لشركة center3 ويعكس أهدافنا المتمثلة بربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث نواصل استثمارنا في البنية التحتية للاتصالات لتقديم خدمات استثنائية للعملاء، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة الشركة وترسيخ دورها الريادي في قطاع الاتصالات في المنطقة».



- فهد الهاجري

- الرئيس التنفيذي لشركة «center3»

تجربة أفضل





«يعتمد استثمارنا الكبير في كابل Africa2 على العديد من الاستثمارات الأخرى التي قمنا بها في السعودية. لقد أظهرت الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد19 كيف يعتمد ملايين الأشخاص على الاتصال بالإنترنت للقيام بمهامهم اليومية الأساسية والتواصل مع أحبائهم. ولا يوفر الاستثمار في الكابلات البحرية تجربة أفضل للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا فحسب، بل يفيد أيضاً العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية».



- فارس عقاد

- المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ميتا