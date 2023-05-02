أرباح سابك للمغذيات تتراجع 61% بالربع الأول

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وبلغ الربح التشغيلي 957 مليون ريال في الربع الأول مقابل 2.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 63.3%.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين «دون حقوق الأقلية» 17 مليار ريال في فترة 3 أشهر مقابل 18.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 6%.
ووصلت ربحية السهم 2.06 ريال مقابل 5.28 ريالات في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمتوسط انخفاض نسبته 40%.
فيما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمتوسط انخفاض نسبته 26%، وانخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة بنسبة 8%.
وأشار تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة لعام 2022 إلى أنه قد تم القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة الرابع لإنتاج اليوريا والأمونيا، حيث توقف مصنع الأمونيا لمدة 42 يوما ومصنع اليوريا 41 يوما في النصف الثاني من 2022، ويمتد إلى النصف الأول من 2023.
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