شكرا لقرائتكم خبر لوبريف توزع 5 ريالات أرباحا للسهم عن النصف الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف»، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% (5 ريالات للسهم)، عن النصف الثاني من عام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول السعودية»، أمس، أن إجمالي التوزيعات يبلغ 841.28 مليون ريال، مشيرة إلى أن توزيع الأرباح يبدأ اعتبارا من يوم الخميس 11 مايو 2023.

وذكرت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

أبرز نتائج التصويت:

