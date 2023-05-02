لوبريف توزع 5 ريالات أرباحا للسهم عن النصف الثاني

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وأوضحت الشركة في بيان على «تداول السعودية»، أمس، أن إجمالي التوزيعات يبلغ 841.28 مليون ريال، مشيرة إلى أن توزيع الأرباح يبدأ اعتبارا من يوم الخميس 11 مايو 2023.
وذكرت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.
أبرز نتائج التصويت:
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد مناقشته.
- الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناء على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة جميع القوائم المالية الأولية (للربع الأول والثاني والثالث) والسنوية للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2022م بمبلغ إجمالي (841,285,750) ريالا، وبواقع (5) ريالات للسهم الواحد تمثل (50%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا على أن يكون توزيع الأرباح يوم الخميس 11 مايو 2023.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
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