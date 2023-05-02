22 مبادرة في مجال السلامة والصحة المهنية

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وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مكانة المملكة الرائدة في مجال السلامة والصحة المهنية في المنطقة، مشيدا بالنجاحات التي حققتها المملكة في رفع الوعي بمفهوم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ونشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلامة العامة.
وبين الراجحي بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يأتي امتدادا للدعم الحكومي المتواصل الذي تحظى به منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، واستراتيجية سوق العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، موضحا أن المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق العديد من النجاحات والمنجزات في هذا المجال؛ نتيجة للبرامج والمبادرات التي عملت عليها، بالإضافة إلى تحسين وسن التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
وأشار المهندس الراجحي إلى أن جهود المملكة أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي منها تطبيق بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وكذلك تنظيم المؤتمر السعودي الدولي الخامس بالتزامن مع المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية 2022م بالتعاون مع منظمة العمل العربية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص الكبرى.
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