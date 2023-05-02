شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الاثنين على رأسها العقارات بنسبة 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها العقارات بنسبة 3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، يليه قطاعي خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.1%، وهبط قطاعي الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، وانخفضت قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.7%، على التوالي.

كما تراجع قطاعا البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، ثم قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاعي التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 7.87%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 55.1 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 108.9 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 17310 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 20685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 7203 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 2995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3574 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.