شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة حركة تداول بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنهاية 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطور حركة التداول في عدد من الموانئ التابعة لها بنهاية عام 2022، حيث سجلت حركة التداول بميناء شرق بورسعيد استقبال الميناء 1516 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 40 مليون و191 ألف و524 طن وعدد حاويات 3 ملايين و538 ألف و610 حاوية مكافئة.

وفي ميناء العريش، استقبل الميناء البحري عدد 86 سفينة خلال عام 2022 لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 336.416 ألف طن بزيادة 32 سفينة عن عام 2021، علما بأن ميناء العريش يتولى تصدير وتداول للعديد من المواد كالملح، والكلينكر، وغيرها، ومن المتوقع ارتفاع في أعداد السفن والمشروعات المقامة بالميناء بعد الانتهاء من أعمال التطوير نظراً لموقع الميناء الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط.

وسبق ليمناء العريش في يوليو الماضي استقبال السفينة Topaz Moskova "صاحبة الحمولات الثقيلة"، وكانت السفينة محملة بمعدات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار دعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات؛ لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وكانت حمولة السفينة 3500 طن، تحتوي على عدد 2 محولات قدرة وتوربينات ومستلزمات لمحطة الكهرباء.

أما بالنسبة لموانئ المنطقة الجنوبية فقد شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2022، حيث شهد ميناء السخنة حركة تداول سفن شملت 485 سفينة منها 9 سفن بضائع عامة بحمولة بلغت 39.923 طن، و58 سفينة صب جاف كانت الحمولة الإجمالية لها 5.507.999 طن، و90 سفينة صب سائل بلغ صافي حمولتها 4.079.839 طن، و309 سفينة حاويات بإجمالي عدد حاويات 929.253 حاوية مكافئة وصلت حمولتها مجتمعة إلى 8.537.518 طن؛ ليبلغ إجمالي الحمولات خلال عام 2022 نحو 18.165.279 طن، بالإضافة إلى 19 سفينة سياحية بعدد 16.466 سائح، كما شهد ميناء الأدبية خلال عام 2022 حركة تداول سفن شملت 429 سفينة مقارنة بــ 414 سفينة في 2021 بمعدل نمو 3.62% منها 129 سفينة بضائع عامة بحمولة بلغت 1.318.670 طن، مقارنة بـ 1.143.081 طن خلال عام 2021.