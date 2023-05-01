شكرا لقرائتكم خبر عن فوز خالد أبو الوفا برئاسة الغرفة التجارية بسوهاج بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج فوز قائمة "الشاهبندر" برئاسة المستشار خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة الدورة المنتهية لدورة انتخابية جديدة مدتها 5 سنوات تنتهى عام 2027.

وتضم قائمة المستشار خالد أبو الوفا، كلًا من أحمد اللبان، أحمد كامل، أحمد العسال واسماعيل بطيخ ومشيل الجمل، أشرف بخيت، وأحمد النمر.

وفازت قائمة خالد أبو الوفا، بالتزكية من أعضاء الجمعية العمومية لتجار وصناع سوهاج، حيث تنازل جميع المرشحين لصالح القائمة التي انحازت لتجار وصناع سوهاج الدورة المنتهية، كما تنازل 3 مرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لصالح المستشار خالد أبو الوفا.

ويحظى خالد أبو الوفا بثقة تجار وصناع سوهاج لقربه منهم ووقوفه معهم كل وقت ومناقشة مطالبهم مع الجهات التنفيذية وتقديم خدمة رعاية صحية متميزة لتجار وصناع سوهاج ممن لهم سجلات تجارية لدى الغرفة، ويحرص أبو الوفا على عقد اللقاءات المجمعة للتجار والصناع للوقوف على مطالبهم والعمل على حلها .

وقال المستشار خالد أبو الوفا، الفائز برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالتزكية لدورة جديدة، أن جميع تجار وصناع سوهاج أشقاء له وأنه يشرف بأن يكون خادمًا لهم وملبيًا طلباتهم الأصيلة لدى الجهات الحكومية المختلفة، معربًا عن فخره برقمنه جميع الخدمات التى تقدمها الغرفة التجارية بسوهاج لأعضائها ومنتسبيها.