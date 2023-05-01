شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 مايو 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع عقب هبوط سعر جرام الذهب 50 جنيها وذلك مع هبوط سعر اونصة الذهب الي مستويات 1979 دولار وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2971 جنيها.

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيها.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.

اونصة الذهب 1879 دولارا.



سعر الذهب عالمياً تراجعت أسعار الذهب مع أولى جلسات تداول شهر مايو في ظل استقرار الدولار الأمريكي، حيث تنتظر الأسواق قرار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بالإضافة إلى تقرير الوظائف عن الولايات المتحدة مما يزيد من الحذر في تداولات الذهب هذا الأسبوع، وفق تحليل منصة جولد بيليون

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين وقت كتابة تقرير جولد ف عند المستوى 1979.20 دولار للأونصة منخفضا بنسبة 0.6%، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في شهر ابريل بنسبة 1% ليفقد سعر أونصة الذهب حاولي 60 دولار منذ تسجيل أعلى مستوى هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة منتصف الشهر الماضي.

ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 2-3 مايو، ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن التركيز سيكون على بيان البنك المصاحب للقرار وعلى تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك.

إذا استمر البنك الفيدرالي في نظرته المتشددة بشأن التضخم قد يغذي هذا التوقعات بقيام البنك برفع آخر لأسعار الفائدة في يونيو القادم، وسينعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس يرتبط بعلاقة عكسية مع رفع الفائدة الأمريكية التي تجتذب السيولة النقدية من الأسواق لصالح السندات الحكومية والقطاع البنكي بشكل عام كون الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه.

في المقابل قد نشهد انتعاش في أداء الذهب إذا أشار البنك الفيدرالي إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة، وإذا ظهرت نبرة البنك تميل إلى الاهتمام بمعدلات النمو والركود الاقتصادي المحتمل خلال النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى الأزمة المصرفية والتي قد تزيد من حدة الركود الأمريكي وذلك بعد أن أشارت أرقام النمو في الربع الأول من الأسبوع الماضي أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة.