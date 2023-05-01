شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى أبريل.."هيرميس" تنفذ تداولات بـ7.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بقيمة تداول بلغت 7.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.9%، وجاءت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 6.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%.

وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 2.3 مليار جنيه بنسبة 3.6%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.966 مليار جنيه بنسبة 3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، 1.7 مليار جنيه، بنسبة 2.8%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.