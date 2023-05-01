عيار 24 يصل لـ 3 آلاف جنيه.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 25 جنيها مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1750 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2250 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2625 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3 آلاف جنيه للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 21 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1979 دولارا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع قدره نحو 0.52% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.