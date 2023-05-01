شكرا لقرائتكم خبر عن 45.1 ساعة متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بالقطاع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص، وبين الذكور والإناث.

وقالت بيانات الجهاز، إن عدد ساعات العمل للعاملين بأجر بلغ 45.8 ساعة، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث.

وسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال 45.1 ساعة، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشآت" 49.4 ساعة.

وبلغ متوسـط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط 51.2 ساعة، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط 50.4 ساعة، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 49.8 ساعة.

وإجمالا بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 67.5% خلال عام 2022، من إجمالي المشتغلين 15 سنة فأكثر مقابل 69.2% خلال عام 2021 وبنسبة انخفاض حوالى 1.7%، و43.4% نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 64%، بينما بلغت 88.6% للإناث خلال عام 2022.