شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة خلال 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.9%، والعرب على 9.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 973.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 161.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 8.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.013 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.691 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 90.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.139 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 645.8 مليار جنيه إلى 698.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 221.9 مليار جنيه بنسبة نمو 15%.