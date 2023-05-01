كروز السعودية تشارك في معرض سوق السفر العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة «كروز السعودية Cruise Saudi» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في معرض سوق السفر العربي ATM 2023، الذي تنطلق فعالياته اليوم ولمدة 4 أيام بمركز دبي العالمي التجاري، لتنضم إلى أبرز صناع القرار والخبراء الإقليميين لمناقشة مستقبل صناعة السياحة والسفر في المنطقة، وبحث سبل التعاون المهنية.

وعد الرئيس التنفيذي لـ»كروز السعودية» لارس كلاسن، سوق السفر العربي الحدث الدولي الرائد في مجال السفر والسياحة، مشيرا إلى أن كروز السعودية تهدف من خلال المشاركة إلى تعزيز قطاع السياحة في المملكة عبر جذب 1.3 مليون زائر للرحلات البحرية بحلول 2035، تماشيا مع رؤية المملكة لعام 2030، لزيادة إجمالي الناتج المحلي من القطاع السياحي إلى 10%.

واستعرض النمو السريع لكروز السعودية وكيفية دعمها لمكانة المملكة كوجهة سياحية جديدة بارزة في المنطقة وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الأمر الذي جعل منها نقطة التقاء مهمة، حيث يسكن نحو 250 مليون شخص في أوروبا وآسيا وأفريقيا ضمن نطاق 3 ساعات من السفر الجوي إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي، لافتا إلى أن كروز السعودية تقود تطوير صناعة الرحلات البحرية السعودية بشكل متكامل وبجودة عالمية.

وقال كلاسن «منذ إطلاقها في 2021 نجحت كروز السعودية في إتمام موسمين ناجحين للرحلات البحرية، بينما ما زال موسمها الثالث مستمرا، مع حرصها على تعريف ركاب السفن السياحية على وجهات سياحية متنوعة على سواحل المملكة لم يكتشفها السياح الدوليون من قبل»، كاشفا عن خطط توسع كروز السعودية مع الدعم الحكومي والشركاء الذي مكن الشركة من تطوير مرسى ومحطة الركاب داخل 3 موانئ، وإمدادها بالبنى التحتية اللازمة لاستقبال السفن السياحية الدولية وركابها وهي: ميناء جدة الإسلامي، ميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على الخليج العربي.

وخلص الرئيس التنفيذي لـ»كروز السعودية» في حديثه إلى السعي دائما؛ لتعزيز صناعة السياحة في المملكة من خلال استقطاب المزيد من شركات الرحلات البحرية السياحية لإضافة الموانئ السعودية ضمن الموانئ الرئيسية ضمن مسارات سفنها، والعمل على تطوير المزيد من الموانئ والتعاون مع الشركاء لتوفير باقة من الجولات الساحلية المتنوعة التي تلائم مختلف الفئات، وعدد من المغامرات الشاطئية الممتعة.