شكرا لقرائتكم خبر بدجت تستحوذ على 70% من أسهم التنمية لما وراء البحار في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت بدجت السعودية في بيان أمس على تداول، أن قيمة الحصة المستحوذ عليها بلغت 126.4 مليون ريال، مبينة أن المبلغ استند على التقييم المالي للاستحواذ.
وذكرت أن نسبة الإنجاز المتحقق بلغت 93.3%، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغيير بالتكاليف المرتبطة.
ويأتي هذا إشارة إلى إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 16 / 03 / 2023م بشأن آخر التطورات بخصوص توقيع إحدى شركاتها التابعة مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 70% من حصص شركة التنمية لما وراء البحار القابضة في شركاتها التابعة في كل من المملكة والإمارات والكويت.
ووقعت شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة - رحال المملوكة لـ بدجت - في يوليو 2022 مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على الشركات التابعة لـ شركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) ش.م.ب.م، ومددت المذكرة في يناير الماضي.
الدول الثلاث:
- استحواذ بنسبة 70% من رأسمال شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في السعودية.
- استحواذ بنسبة 70% من رأسمال شركة التنمية لما وراء البحار ش. ذ. م. م. في الإمارات.
- استحواذ بنسبة 70% من رأسمال شركة التنمية لما وراء البحار للنقل والشحن البحري (الكويت)
كانت هذه تفاصيل خبر بدجت تستحوذ على 70% من أسهم التنمية لما وراء البحار في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.