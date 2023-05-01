بدجت تستحوذ على 70% من أسهم التنمية لما وراء البحار في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» عن الانتهاء من توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في المملكة.

وأوضحت بدجت السعودية في بيان أمس على تداول، أن قيمة الحصة المستحوذ عليها بلغت 126.4 مليون ريال، مبينة أن المبلغ استند على التقييم المالي للاستحواذ.

وذكرت أن نسبة الإنجاز المتحقق بلغت 93.3%، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغيير بالتكاليف المرتبطة.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 16 / 03 / 2023م بشأن آخر التطورات بخصوص توقيع إحدى شركاتها التابعة مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 70% من حصص شركة التنمية لما وراء البحار القابضة في شركاتها التابعة في كل من المملكة والإمارات والكويت.

ووقعت شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة - رحال المملوكة لـ بدجت - في يوليو 2022 مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على الشركات التابعة لـ شركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) ش.م.ب.م، ومددت المذكرة في يناير الماضي.

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