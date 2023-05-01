موبي للصناعة تجزئ سهمها وتلغي الاحتياطي النظامي

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وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أن من أبرز ما تضمنته التعديلات التوصية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم. وقالت إنه سيصبح بذلك عدد أسهم الشركة 50 مليون سهم بدلا من 5 ملايين سهم.
وذكرت أن من بين التوصيات إلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ99 عاما، وإلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.
وأفادت بأن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العامة للمساهمين.
أبرز التعديلات
- تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم، لتصبح عدد أسهم الشركة 50 مليون سهم بدلا من 5 ملايين سهم.
- إلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ99 عاما.
- إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.
تجزئة القيمة الاسمية للسهم
- رأس المال 50 مليون ريال
- عدد الأسهم قبل التجزئة 5 ملايين سهم
- القيمة الاسمية للسهم قبل التجزئة 10 ريالات للسهم الواحد
- عدد الأسهم بعد التجزئة 50 مليون سهم
- القيمة الاسمية للسهم بعد التجزئة ريال للسهم الواحد
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