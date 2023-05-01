موبي للصناعة تجزئ سهمها وتلغي الاحتياطي النظامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة شركة موبي للصناعة خلال اجتماعه التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات المعدلة من هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أن من أبرز ما تضمنته التعديلات التوصية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم. وقالت إنه سيصبح بذلك عدد أسهم الشركة 50 مليون سهم بدلا من 5 ملايين سهم.

وذكرت أن من بين التوصيات إلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ99 عاما، وإلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.

وأفادت بأن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العامة للمساهمين.

أبرز التعديلات





تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم، لتصبح عدد أسهم الشركة 50 مليون سهم بدلا من 5 ملايين سهم.

إلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ99 عاما.

إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.



تجزئة القيمة الاسمية للسهم