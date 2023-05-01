الصندوق الزراعي يعرض برامجه التمويلية لمشاريع الدواجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعرض صندوق التنمية الزراعية خلال مشاركته في معرض الشرق الأوسط للدواجن من 1- 3 مايو 2023 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، برامجه التمويلية في أكبر معرض متخصص في المملكة في قطاع وسوق الدواجن.

وستكون مشاركة الصندوق من خلال جناح تعريفي يبرز دور الصندوق في دعم وتمويل مختلف أنشطة القطاعات الزراعية، ويستعرض من خلال الجناح ما يتعلق بتمويل مشاريع الدواجن المختلفة.

ويشارك في الجناح عدد من المختصين لاستقبال الجمهور والزوار من المزارعين والمستثمرين والمهتمين في القطاع الزراعي، للإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بالمنتجات الائتمانية أو الخدمات التي يقدمها الصندوق.

ودعا الصندوق المهتمين والمستثمرين لزيارة جناحه والتعرف إلى الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها في هذا المجال.

وتعد مشاريع الدواجن من أبرز المشاريع الزراعية المتخصصة ومن القطاعات الرئيسة التي يدعمها ويمولها صندوق التنمية الزراعية، وذلك ضمن أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة الدعم لمشاريع الدواجن اللاحم لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي والتشجيع على استخدام التقنيات الحديثة باستخدام الأقفاص لزيادة الإنتاج.

وتندرج المشاريع ضمن برنامج الصندوق لدعم التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، حيث يسهم الصندوق في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للأنشطة التمويلية في القطاع الزراعي المستخدمة للتقنيات الحديثة من خلال رفع نسبة التمويل من 50% إلى 70% من حجم التمويل المعتمد لهذا النشاط.

وتنقسم مشاريع الدواجن التي يمولها الصندوق إلى سبعة مشاريع وهي: الدجاج اللاحم، أمات الدجاج اللاحم، الدجاج البياض، الفقاسات، أمات الدجاج البياض، الجدات، والمسالخ الآلية للدواجن.

ويعد اللاحم عبارة عن المشاريع المخصصة لتسمين الدجاج اللاحم، وتمثل أمات الدجاج اللاحم مشاريع إنتاج البيض المخصب الذي ينتج منه الدجاج اللاحم، في حين يمثل الدجاج البياض مشاريع إنتاج بيض المائدة، بينما الفقاسات هي المشاريع التي يتم فيها تحضين وتفقيس البيض المخصب، وأمات الدجاج البياض هي المشاريع التي تنتج بيض مخصب ينتج منها الدجاج البياض، وتعد الجدات هي المشاريع التي تنتج بيض مخصب ينتج عنه أمات الدجاج اللاحم والبياض.

7 مشاريع يمولها الصندوق:

