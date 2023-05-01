بدء إجراءات تخصيص 6 كليات تقنية عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إجراءات تخصيص 6 كليات تقنية عالمية؛ بهدف تحقيق ركائز التعليم في مجال تحسين جودة الخدمات التعليمية والتدريبية وإتاحة خيارات وخدمات تعليمية وتدريبية عدة لجميع المناطق، وتحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود المؤسسة في إطلاق مبادرات نوعية بقطاع التدريب التقني والمهني.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن الكليات التي بدأ التخصيص فيها هي الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر، الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة، الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف، الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة، والكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد إن المؤسسة ركزت جهودها للوصول لتمويل مستدام وإنفاق فاعل لتدريب نوعي يتواكب مع مشروعات الدولة الضخمة ومتطلبات سوق العمل على 3 محاور وهي: كفاءة الإنفاق والاستثمار والتخصيص.

وأضاف أن المؤسسة عملت في مجال التخصيص على دراسة جدوى تخصيص 6 كليات تقنية عالمية وجرى البدء في تخصيصها.

وأوضح أن دور المؤسسة سيتمثل في تحويل تشغيل الكليات للقطاع الخاص وتوفر المباني التدريبية وتقييم وضمان جودة التدريب واعتماد التخصصات والهيئة التدريبية والشهادات، في حين سيتولى القطاع الخاص التحديث المستمر للتخصصات التقنية بناء على احتياجات سوق العمل وتطوير المحتوى التدريبي والتقنيات الحديثة في التعليم وتطوير المعامل والمختبرات التدريبية وتمويل المشروعات الرأسمالية مثل التجهيزات والقيام بجميع العمليات التشغيلية.

دور مؤسسة التدريب التقني







تحويل تشغيل الكليات للقطاع الخاص



توفر المباني التدريبية



تقييم وضمان جودة التدريب



اعتماد التخصصات



اعتماد الهيئة التدريبية



اعتماد الشهادات



6 كليات تقنية عالمية





الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض



الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر



الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة



الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف



الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة



الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة



دور القطاع الخاص