شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 56 مشروعا للطرق بطول 1.6 ألف كلم في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد قطاع الطرق في المملكة خلال 2022 تنفيذ 56 مشروعا للطرق بطول 1610 كلم، والانتقال من العقود التقليدية إلى عقود الصيانة المبنية على الأداء، إضافة إلى إطلاق حملة لمسح جميع شبكة الطرق للعام الثاني بعنوان «نحو طرق آمنة»، رصدت أكثر من 14 ألف ملاحظة عولجت، تم وفحص وتقييم 608 جسور للارتقاء بجودة الطرق، وفحص 37 نفقا.

5 مشاريع نقل

وفي قطاع النقل البري شهد 2022 وضع الإطار التنظيمي للوائح والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية، والمركبات ذاتية القيادة، وإطلاق بوابة «تأجير» لأتمتة عمليات تأجير السيارات في المملكة، وإطلاق 5 مشاريع للنقل العام بالحافلات داخل المدن، إضافة إلى إطلاق مشروع لتطوير خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة، وارتفاع معدل الامتثال العام للمنشآت المرخصة بجميع أنشطة النقل 91%.

6 اتفاقيات بحرية

وعلى صعيد قطاع النقل البحري، حصلت المملكة على شهادة الجودة البحرية للقرن الـ21 من قبل خفر السواحل الأمريكي، كما وقعت 6 اتفاقيات مع هيئات التصنيف البحرية، واتفاقيات استثنائية مع شركات محلية وإقليمية وعالمية لإنشاء 6 مناطق لوجستية متكاملة، وإضافة 17 خدمة ملاحية جديدة تربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب وتعزز الحركة التجارية، إضافة إلى توسعة بوابة 9 لميناء جدة الإسلامي بعد تطويرها وتأهيل الطريق الغربي، كما تم وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ باستثمارات تبلغ 1,3 مليار ريال على مساحة 225 ألف متر2، وذلك في إطار تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول 2030.

88 مليون مسافر

وشملت منجزات قطاع النقل الجوي انتخاب المملكة عضوا عن المجموعة العربية في انتخابات مجلس منظمة (ICAO)، وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة بدعم استثنائي من 156 دولة عضوا، كما شهد القطاع استضافة مؤتمر مستقبل الطيران 2022، وإطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي، وتدشين صالتي السفر الدوليتين 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتوسعة مطار القيصومة ليصبح مطارا دوليا، إضافة إلى اكتمال التحول المؤسسي لـ 25 مطارا، وتسيير رحلات يومية على مدار الساعة لنقل المسافرين إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022، فيما بلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة في 2022 أكثر من 88 مليون مسافر، وتجاوز إجمالي الشحن بالطن عبر مطارات المملكة في 2022م حاجز 623 ألف طن، في حين سجلت 3 مسارات دولية وهي (القاهرة - جدة، ودبي - الرياض، ودبي - جدة) وفق التصنيف العالمي ضمن أكثر 10 مسارات حول العالم في عدد الرحلات لغاية أكتوبر، فيما سجل المسار الداخلي (الرياض - جدة) الأكثر نشاطا خارج قارة آسيا.

5.8 ملايين راكب

ونقل القطاع السككي خلال 2022م أكثر من 5.8 ملايين راكب عبر شبكات الخطوط الحديدية بزيادة 115% عن 2021م، ونقل أكثر من 1.3 مليون حاج عبر قطار المشاعر في موسم حج عام 1443هـ، ونقل أكثر من 23 مليون طن من المعادن والبضائع عبر قطارات الشحن بزيادة بلغت 9% عن 2021م، كما أسهمت القطارات في إزاحة 1.8 مليون رحلة شاحنة عن طرق المملكة، علاوة على ذلك تم تدشين مشروع الخط الحديدي الرابط بين شبكتي الشمال والشرق وشبكة الجبيل الداخلية، وتدشين شبكة الجبيل الداخلية، إضافة إلى تدشين محطة قطار الركاب بالقريات، وخدمة شحن السيارات عبر قطارات الركاب بقطار الشمال، فيما نظم منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية، وتوقيع 24 مذكرة تفاهم و15 اتفاقية في شأن النقل السككي.

20 مليون شخص

وعلى مستوى القطاع البريدي تجاوز عدد المسجلين في العنوان الوطني المختصر أكثر من 20 مليون شخص، وارتفعت نسبة التغطية الجغرافية للخدمات البريدية في المملكة إلى 100%، كما عززت جودة الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة للعملاء، ووقعت عقود جديدة مع شركاء من القطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق خدمة المساعدة الافتراضية «مها» لتقديم خدمات تقنية سهلة وسريعة، وأجابت على أكثر من 14 مليون استفسار.