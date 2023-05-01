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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن مزاد علني اليوم بمستودع الوزارة الواقع خلف مبنى وزارة المالية بالرياض؛ لبيع 154 مركبة متنوعة من سيارات الرجيع، وفقا لضوابط واشتراطات المزاد الذي يستمر حتى انتهاء الكمية. وأوضحت الوزارة أن المزاد يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحا، منوهة بمن يرغب في دخول المزاد الحضور في الزمان والمكان المحددين، على أن يلتزم من يرسو عليه المزاد بتقديم ضمان قدره (5%) من قيمة البيع، كما يجب عليه نقل المواد المباعة خلال (15) يوما من تاريخ السداد، مؤكدة أنه في حال تجاوز هذه المدة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف، إلى جانب تحمل المشتري لعمولة البيع بواقع (2.5%)، بالإضافة إلى تحمل جميع المصاريف المتعلقة بنقل الملكية.

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