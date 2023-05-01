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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير الشرقية سعود بن نايف استقبل في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية، الذين قدموا التقرير السنوي للغرفة للعام الحالي 2023. وثمن أمير المنطقة الشرقية دعم القيادة الرشيدة للقطاع الخاص لتحقيق رؤية السعودية 2030، ودعم الاستثمارات لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، مشيدا بجهود غرفة الشرقية ودعمها المتواصل لقطاع الأعمال وما تقدمه من مشاركة في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة. واطلع الأمير سعود بن نايف على أبرز الأنشطة والبرامج التي ستنفذها الغرفة خلال الفترة المقبلة. من جانبه نوه رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء لدعم وتوجيهات أمير المنطقة لكل أعمال الغرفة من أجل تحقيق مبادراتها وبرامجها في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة.

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