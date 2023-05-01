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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني للتخصيص أدرج مستشفى جامعة أم القرى ضمن قائمة المشاريع المتاحة للمستثمرين في قطاع التعليم؛ تمهيدا لطرحه رسميا على المنصة المخصصة لذلك. ويعد المستشفى الجامعي ضمن مشاريع خطة الجامعة الاستراتيجية 2027 الواقع ضمن برنامج تطوير البنية التحتية، وتبلغ مساحته 88 ألف م2 وبسعة 400 سرير؛ مما يجعله مستشفى ممكنا للتميز في التعليم الطِبي والبحوث العلمية المتخصصة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع المحلي وضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمعتمرين، و يتميز مستشفى جامعة أمِ القرى بموقعه الجغرافي وقربه من المشاعر المقدسة؛ مما يجعل له قيمة إضافية بمشاركة المختصِين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات الصحية في الجامعة.

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