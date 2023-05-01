أخبار البورصة اليوم الأحد 30-4-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 30-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.139 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.139 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 751.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 20.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، 22.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 195 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 21140 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4631 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

العربية لحليج الأقطان

أعلنت البورصة، عن عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات التالية المنفذة على أسهم شركتي العربية لحليج الأقطان، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، على سعر الإقفال اللحظي.

وأعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.705 مليون وثيقة بدلًا من 2.71 مليون وثيقة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 10.8 مليون سهم، 258 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 25 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 280 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، 12 ألف سهم، 45 سهم، 25.1 مليون سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ورواد السياحة-رواد 200 ألف سهم، 53.6 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت إدارة شركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 1000 سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 7.9 مليون سهم، 1608 سهم، 2000 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 1.5 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.54%، شراء الثانية 7.3 مليون سهم.

التحرك السعري

قررت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-رواد، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر مايو 2023 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023، وبلغ صافي ربح شركة الدلتا للسكر بعد الضريبة 323.8 مليون جنيه مقابل 76.8 مليون جنيه، وجاءت أسباب زيادة صافي الربح نتيجة حالة السوق، والذي سمح بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة، وقيام إدارة الشركة بإتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل مما أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار أدت إلى سرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادي مناسب.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 35.1 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل ربح قدره 21 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 67%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 79.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل ربح قدره 73.8 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.