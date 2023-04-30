شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء العقارات والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، وهبط قطاعي الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، وانخفضت قطاعات السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%، 1.2%، 1%، على التوالي، ونزل قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%.

كما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 0.2%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 0.5%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.139 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 751.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 20.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، 22.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 195 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 21140 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4631 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.