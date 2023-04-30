شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تعد مقترحا بإعفاء جزء من ذهب مصريى الخارج من الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شعبة الذهب، إن هناك مقترحا قيد الدراسة، حول إعفاء جزء من الذهب بحوذة المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، وذلك لتوفير مزيد من معروض الذهب في مصر.

وأشارت الشعبة إلي أن هذا المقترح لم يتم تقديمه حتى الآن من شعبة الذهب الي الحكومة، وسيتم التنسيق مع وزارة التموين في هذا الصدد.

وكانت شعبة الذهب أطلقت مبادرة لخفض أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية، وذلك لتقليل الضغط والطلب على شراء سبائك وخامات الذهب وذلك بهدف خفض الأسعار.

وأكد هاني جيد رئيس شعبة الذهب في المؤتمر الصحفي، أن هناك ضغط كبير على مخزون خام الذهب في مصر نتيجة شراء المستهلكين السبائك، وناشد المواطنين بشراء المشغولات والابتعاد مؤقتا عن شراء الجنيهات والسبائك لأنه ليس بها قيمة مضافة للصناعة

وأضاف ، أن هناك عروض على أسعار مصنيعات المشغولات الذهب ويمكن للمواطن الشراء والاستفادة من المشغولات في الزينة بدلا من تخزين السبائك والمواطن في جميع الأحول كسبان لأنه استفاد من المشغولات من شقين الأول هو الزينة والثاني هو حفظ قيمة الأموال

وأشار إلي أن الاتجاه إلى شراء المشغولات سيخفض الضغط عن السعر لأن المحلات بها مخزونات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات المستهلك، بعكس السبائك والخام والتي يتم استهلاكها بشكل يومي وبكميات كبيرة.