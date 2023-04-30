شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: تسعير المعدن مقابل 50 جنيها للدولار غير صحيح والعرض والطلب الفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى جيد رئيس شعبة الذهب فى الغرف التجارية، أن الحديث عن تسعير الذهب على دولار بـ50 جنيها غير صحيح لأن الدولار حالياً خارج معادلة التسعير، لأن عوامل العرض والطلب هى المتحكم الآن فى سعر الذهب، فهناك طلب مرتفع جدا على السبائك والمعروض يتقلص ويتراجع وهو ما ساهم فى ارتفاع الأسعار فوق 2800 جنيه.

وأشار رئيس شعبة الذهب خلال مؤتمر صحفى إلى أن مبادرة خفض مصنعيات الذهب ستكون شهرا وقد تمتد أكثر من شهر وفق رؤية المصانع المنتجة والتجار، لافتا إلى أن الشعبة تهدف إلى تقريب سعر مصنعية المشغولات الذهب إلى سعر مصنعية السبائك الذهب.

وقالت شعبة الذهب إن هناك مقترحا قيد الدراسة حول إعفاء جزء من الذهب الذى بحوذة المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية وذلك لتوفير مزيد من معروض الذهب فى مصر .

وأشارت الشعبة إلى أن هذا المقترح لم يتم تقديمه حتى الآن من شعبة الذهب إلى الحكومة وسيتم التنسيق مع وزارة التموين فى هذا الصدد.

وكانت شعبة الذهب أطلقت مبادرة لخفض أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية وذلك لتقليل الضغط والطلب على شراء سبائك وخامات الذهب وذلك بهدف خفض الأسعار.

وأكد هانى جيد رئيس شعبة الذهب فى المؤتمر الصحفي، أن هناك ضغط كبير على مخزون خام الذهب فى مصر نتيجة شراء المستهلكين السبائك، وناشد المواطنين بشراء المشغولات والابتعاد مؤقتا عن شراء الجنيهات والسبائك لأنه ليس بها قيمة مضافة للصناعة

وأضاف، أن هناك عروض على أسعار مصنيعات المشغولات الذهب ويمكن للمواطن الشراء والاستفادة من المشغولات فى الزينة بدلا من تخزين السبائك والمواطن فى جميع الأحول كسبان لأنه استفاد من المشغولات من شقين الأول هو الزينة والثانى هو حفظ قيمة الأموال

وأشار إلى أن الاتجاه إلى شراء المشغولات سيخفض الضغط عن السعر لأن المحلات بها مخزونات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات المستهلك، بعكس السبائك والخام والتى يتم استهلاكها بشكل يومى وبكميات كبيرة.