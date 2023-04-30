شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى، أنه بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023. وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو 2023.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى30.83 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى30.83 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.