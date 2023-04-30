شكرا لقرائتكم خبر عن 67,5 % من إجمالى المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقاً لتقديــــرات منظمة العمل بلغ معدل مشاركة المرأة فى القوى العاملة 47,4 % عــــام 2022 مقارنة 72,3 % للرجال.
ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 67,5% خلال عــــام 2022 من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فــإكثر) مقابل 69,2 % خلال عام 2021 وبنسبة إنخفاض حوالى 1,7%. و43,4 % نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 64,0%، بينما بلغت 88,6 % للإناث خلال عام 2022 .
وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 43,4 % خلال عــــام 2022 من إجمــالي المشتغلـين ( 15 سنة فــإكثر)، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 38,8% ، بينما بلغت 70,7 % للإناث خلال عام 2022 .
وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,0% ، بينما بلغت 36,4% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2022.
وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (45,8 ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (46,3 ساعة ) مقارنة بـ (42,8ساعة ) للإناث.
وبلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (51,2ساعة) ، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط(50,4ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (49,8ساعة ).
وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال ( 45,1 ساعة ) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) ( 49,4 ساعة ).
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