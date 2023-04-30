بعد هبوط كبير.. الذهب يواصل التراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد بقيمة 5 جنيهات للجرام في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية أمس.

وكان سعر جرام الذهب قد تراجع بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات أمس، السبت، وذلك بعدما قفز في نهاية الأسبوع الماضي لمستويات قياسية جديدة لم تحدث من قبل في مصر ووصل عيار 21 إلى 2800 جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1763 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2267 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2645 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3023 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 21160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1990 دولارا بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع قدره نحو 0.11 % مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.