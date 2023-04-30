سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، الموافق 30-4-2023، في البنوك الحكومية والخاصة بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح ميد بنك، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك المشرق، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.