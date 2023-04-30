شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 55 ألف نسمة يستفيدون من مشروعات حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية بلغ 55 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية التى تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة فى إنشاء 10 نقاط إسعاف، مستشفى مركزى، 3 مراكز تنمية أسرة، 3 محطات مياه شرب، 4 مشروعات صرف صحى، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 11 مركز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 2 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 22كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147كم.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية فى خطة 2023/2022، والتى تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 207.4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 157 مشروعًا.

وأضاف، أن عدد المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الاسماعلية بلغت 307 مشروعًا بقيمة استثمارية 7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023/2022، بنسبة زيادة 29.6% عن العام المالي الماضى، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".