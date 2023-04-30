شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 98.7 % ارتفاعاً فى قيمة الاستثمارات اليابانية بمصر خلال عام 2021 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتصدرها الزيوت المعدنية.. تعرف على أهم 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليابان عام 2022

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر خلال العام المالي 2021/ 2022، حيث بلغت قيمتها نحو 73.7 مليون دولار مقابل 37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة زيادة بلغت 98.7%.

واظهرت البيانات قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 260.8 مليون دولار خلال عام 2022.

وفيما يلى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليابان خلال عام 2022:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 196 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 11 مليون دولار.

3. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 8.6 مليون دولار.

4. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 7.4 مليون دولار.

5. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 6.6 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 7.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات اليابانيين العاملين في مصر 901 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 837 ألف دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.