شكرا لقرائتكم خبر مشاركة 37 دولة في معرض الشرق الأوسط للدواجن بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الرياض اليوم أعمال معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثانية برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، تحت شعار «ابتكارات عالمية لصناعة مزدهرة».

ويستقطب المعرض الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر 3 أيام في نسخته الحالية أكثر من 200 شركة من 37 دولة حول العالم، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة الحيوان؛ بهدف تعزيز فرص الاستثمار في صناعة الدواجن وتوفير منصة تجارية مثالية تجمع المستثمرين المحليين بالموردين وبيوت الخبرة العالمية؛ لتطوير صناعة الدواجن تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وتستعد الجهات المشاركة في المعرض، من الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لاستعراض أكثر من 500 منتجا يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل العلمي والتجاري، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم المعرض أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف.

ويعد معرض الشرق الأوسط للدواجن الحدث الأبرز في المملكة والمنطقة والمتخصص في صناعة الدواجن، حيث تبلغ نسبة المشاركة الدولية في هذه النسخة 78% كما يغطي المعرض مساحة 11,000 متر مربع تشمل معارض للدواجن والأعلاف والمطاحن وصحة وتغذية الحيوان، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام تجمع خبراء تربية الدواجن محليا ودوليا في منصة أعمال واحدة.

كما يصاحب المعرض ندوة المعرفة في عالم الدواجن والتي سيشارك فيها خبراء من كبرى الشركات العالمية بمحاضرات علمية تسلط الضوء على آخر المنتجات والحلول التي تسهم في نمو واستدامة صناعة الدواجن.

ويعد قطاع الدواجن السعودي أحد أكبر وأسرع قطاعات الدواجن نموا في المنطقة، نتيجة للدعم الحكومي المتنامي لهذه الصناعة، والذي تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منح القروض والتسهيلات لمشاريع الدواجن، ورفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي كان آخرها تدشين الخطة التوسعية في قطاع الدواجن والتي سوف تسهم بضخ 17 مليار ريال حتى عام 2025 ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025، للوصول لمستهدفات الأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

معرض الشرق الأوسط للدواجن:

