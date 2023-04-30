تأهيل المتدربين على اكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وتطبيقاته

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وأوضحت الأكاديمية في بيان أمس، أن المعسكرات تتكون حول عدد من المسارات التي تهدف إلى التعريف بمفهوم الميتافيرس وتطوير وتأهيل المتدربين لاكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وتطبيقاته عبر بناء الواقع المعزز باستخدام Meta Spark، وتمكين المتدربين بتقنيات مجالات الواقع المعزز والافتراضي المطلوبة في سوق العمل، مشيرة إلى أنها تتيح التسجيل في المعسكرات عبر الرابط: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa.
وأكدت مديرة برامج السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى ميتا جوال عواد، أهمية التعاون مع الشركاء في السعودية والمنطقة لتسريع جهود تطوير منظومة إقليمية شاملة ومتكاملة للميتافيرس، والدخول في شراكة مع أكاديمية طويق، داعية جميع المهتمين بالالتحاق بأكاديمية الميتافيرس إلى التسجيل، للمساهمة في تشكيل مجتمعات الجيل القادم من المبدعين والمطورين وبناة عالم الميتافيرس.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أن الأكاديمية تعمل على تفعيل الشراكات مع كبريات الشركات والجهات العالمية المتقدمة؛ وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
معسكرات أكاديمية ميتافيرس
- بدء التسجيل 29 أبريل 2023
- الانطلاق 21 مايو 2023
- مدة المعسكر 8 أشهر
- الموقع الأكاديمية بالرياض
الأهداف
- تعزيز مفهوم الميتافيرس وتطبيقاته
- تزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة
- تأهيل المتدربين لاكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وتطبيقاته
- تمكين المتدربين بتقنيات الواقع المعزز والافتراضي المطلوبة في سوق العمل
التسجيل عبر الرابط: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa.
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