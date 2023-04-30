933 مليونا لمستفيدي «سكني» في أبريل

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وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم للشهر الحالي خصص لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات وبين مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.
وأشاد بن ماضي بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية، موضحا أن أكثر 50% من إجمالي المستفيدين ممن أكملوا 3 سنوات أو 12 شهرا من توقيع عقودهم التمويلية تمكنوا من تحديث مراحل البناء، عبر الموقع الالكتروني للصندوق عقب إطلاق الخدمة، منوها لأهمية تحديث مراحل البناء الذاتي لضمان دعم الصندوق لمستفيدي المنتج واستمرار الدعم السكني لهم.
يذكر أن «الصندوق العقاري» يقدم أكثر من 43 خدمة من خدمات برامج الدعم السكني، من خلال البوابة الالكترونية للصندوق ومنصة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في كل فروعه وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
دعم عقود التمويل العقاري شهريا
- أبريل 2023 الإجمالي 933 مليون ريال
- مارس 2023 الإجمالي 925 مليون ريال
- فبراير 2023 الإجمالي 921 مليون ريال
- يناير 2023 الإجمالي 912 مليون ريال
- ديسمبر 2022 الإجمالي 900 مليون ريال
- نوفمبر 2022 الإجمالي 891 مليون ريال
- أكتوبر 2022 الإجمالي 884 مليون ريال
- سبتمبر 2022 الإجمالي 871 مليون ريال
- أغسطس 2022 الإجمالي 868 مليون ريال
- يوليو 2022 الإجمالي 853 مليون ريال
- يونيو 2022 الإجمالي 842 مليون ريال
- مايو 2022 الإجمالي 842 مليون ريال
- أبريل 2022 الإجمالي 847 مليون ريال
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