933 مليونا لمستفيدي «سكني» في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر أبريل 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم للشهر الحالي خصص لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات وبين مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

وأشاد بن ماضي بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية، موضحا أن أكثر 50% من إجمالي المستفيدين ممن أكملوا 3 سنوات أو 12 شهرا من توقيع عقودهم التمويلية تمكنوا من تحديث مراحل البناء، عبر الموقع الالكتروني للصندوق عقب إطلاق الخدمة، منوها لأهمية تحديث مراحل البناء الذاتي لضمان دعم الصندوق لمستفيدي المنتج واستمرار الدعم السكني لهم.

يذكر أن «الصندوق العقاري» يقدم أكثر من 43 خدمة من خدمات برامج الدعم السكني، من خلال البوابة الالكترونية للصندوق ومنصة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في كل فروعه وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

دعم عقود التمويل العقاري شهريا

