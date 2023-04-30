شكرا لقرائتكم خبر 14 مليون شحنة توصيل طرود في رمضان بزيادة 56% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد الشحنات التي سلمتها الشركات المرخصة في قطاع توصيل الطرود أكثر من 14 مليون شحنة خلال شهر رمضان 1444 في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، في بيان أمس، أن نسبة زيادة عمليات الشحن خلال شهر رمضان بلغت 56% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت من خلال مركز الاتصال الموحد أكثر من 12 ألف مكالمة واردة وأكثر من 40 ألف بلاغ وشكوى عبر الرقم الموحد والموقع الالكتروني للهيئة، كما عملت الهيئة مع شركات الشحن لرفع مستوى الخدمة، وإلزامها بالمحافظة على محتويات الشحنة ومعالجة بلاغات المستفيدين خلال 7 أيام والمحافظة على سرية معلومات الشحنات وحمايتها من التعدي عليها والتجاوب مع المستفيدين واستفساراتهم.

ودعت الهيئة بجميع الشركات المرخصة والناقلين الالتزام إلى تطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وحثت جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل، مشيرة إلى استقبال الاستفسارات والاقتراحات من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الالكتروني tga.gov.sa.

خدمات توصيل الطرود في رمضان:

