14 مليون شحنة توصيل طرود في رمضان بزيادة 56%

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وأوضحت الهيئة العامة للنقل، في بيان أمس، أن نسبة زيادة عمليات الشحن خلال شهر رمضان بلغت 56% مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت من خلال مركز الاتصال الموحد أكثر من 12 ألف مكالمة واردة وأكثر من 40 ألف بلاغ وشكوى عبر الرقم الموحد والموقع الالكتروني للهيئة، كما عملت الهيئة مع شركات الشحن لرفع مستوى الخدمة، وإلزامها بالمحافظة على محتويات الشحنة ومعالجة بلاغات المستفيدين خلال 7 أيام والمحافظة على سرية معلومات الشحنات وحمايتها من التعدي عليها والتجاوب مع المستفيدين واستفساراتهم.
ودعت الهيئة بجميع الشركات المرخصة والناقلين الالتزام إلى تطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وحثت جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل، مشيرة إلى استقبال الاستفسارات والاقتراحات من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الالكتروني tga.gov.sa.
خدمات توصيل الطرود في رمضان:
- 14 مليون شحنة في مختلف المناطق.
- 56 % زيادة في عدد الشحنات مقارنة بالعام الماضي.
- 12 ألف مكالمة واردة لمركز الاتصال الموحد في الهيئة.
- 40 ألف بلاغ وشكوى عبر الرقم الموحد والموقع الالكتروني.
- 7 أيام لمعالجة البلاغات المستفيدين.
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