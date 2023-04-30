شكرا لقرائتكم خبر 8 مايو بدء مزادات 12 موقعا بمجمع كسارات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الثامن من مايو المقبل موعدا لبدء المزاد الالكتروني على 12 موقعا لمحاجر مواد البناء، في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، والتي سبق الإعلان عنها مطلع العام الحالي، وتأهل للمنافسة عليها 40 شركة.

وأوضحت المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن المزايدة ستكون لكل موقع من المواقع الـ12 على حدة في مجمع كسارات جدة الجديد، مبينا أن الوزارة ستعقد مطلع مايو ورشة عمل افتراضية لشرح آلية المزاد الالكتروني على المواقع الـ12.

وبين أن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل: 5 رخص لخام البحص، و7 رخص مواد ردميات، مفيدا بأن هذه الخطوة تعد المرحلة الأخيرة من مراحل المنافسة، وستشهد الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة.

واستقبلت الوزارة 52 طلبا للمشاركة عبر «منصة تعدين»، وقد اجتاز التأهيل 40 طلبا منها، فيما لم يستوفِ 12 طلبا شروط التأهيل.

وتضم الشركات المؤهلة للمنافسة كلا من: شركة اجتياز الطرق الصناعية، شركة أسمار الطرق الصناعية، شركة أفلاك المعمار للمقاولات، شركة أكنان الحجاز للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، شركة التلال الفضية للمقاولات، شركة الرمل الأبيض للمقاولات، شركة الصخور المتحدة للتعدين، شركة الصخور المتطورة الصناعية، الشركة العالمية لمضافات الخرسانة، شركة العمران الفضي، شركة الغربية المتحدون الصناعية، شركة الفنون المرئية للخدمات التجارية، شركة المحاجر السعودية للمقاولات، شركة المعدن الحديث للتعدين، شركة الهضاب التعدينية للمقاولات، شركة الهضاب الرملية، شركة الهلالي للتجارة والمقاولات، شركة الهيثم للتعدين، شركة بازلت بلس للمقاولات العامة، شركة بازلت للصناعة، شركة تطوير المعرفة للمقاولات العامة، شركة جبال الصمان للمقاولات، شركة جدة الغربية للصناعة، شركة رجاء الله عواض الطلحي، شركة زاد الأمل للمقاولات، شركة ساس القمة للتعدين، شركة ساس نجد للتعدين، شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، شركة عابرة للمقاولات، شركة عمران المدن للمقاولات، شركة عنود نجد للتعدين، شركة فالكوم للصناعة، شركة فهد طريخم البقمي الصناعية، شركة كيان المتحدون الصناعية، شركة محجر الخليج للتعدين، شركة ملاذ الإنشائية، فرع شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات، فرع شركة فال للصناعة، فرع شركة ناصر الفراج للمقاولات، مصنع ليد العالمية للمنتجات الإسمنتية.

وتستهدف الوزارة من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية تطوير إجراءات الحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في القطاع، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

المنافسة على مجمع كسارات محافظة جدة الجديد







30 يناير 2023 بدء استقبال الطلبات



16 فبراير 2023 آخر موعد لتلقي الطلبات



16 مارس 2023 إعلان تأهل 40 شركة للمنافسة



8 مايو 2023 موعد بدء المزاد الالكتروني



المطروح 12 رخصة لمحاجر مواد البناء





5 رخص لخام البحص



7 رخص لمواد الردميات



المتقدمون 52 طلبا





40 طلبا اجتاز التأهيل



12 طلبا لم تستوف شروط التأهيل



التقديم على المنافسة عبر منصة تعدين

النتائج وأسماء الفائزين عبر منصة تعدين

الموقع





يبعد 20 كلم تقريبا شرق محافظة جدة وغرب طريق مكة والمدينة المنورة السريع



جيولوجية الموقع تنقسم إلى جزأين